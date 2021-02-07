Мария Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»

Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире «Русская зима», который проходит в Москве. Спортсменка с третьей попытки взяла планку на высоте 1,94 метра. Все попытки Ласицкене взять двухметровую высоту оказались неудачными.
Второе место с результатом 1,91 метра заняла Кристина Королёва, по количеству попыток опередившая Дарью Слепову.
Лёгкая атлетика. «Русская зима». Москва
Прыжки в высоту. Женщины
1. Мария Ласицкене – 1,94.
2. Кристина Королёва – 1,91
3. Дарья Слепова – 1,91.
Международный сезон — 2020 российские легкоатлеты пропустили из-за скандала с ВФЛА. Ожидается, что в марте международная федерация вновь допустит россиян к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.
- 7 февраля 2021
-
17:55
-
17:27
-
16:52
-
16:40
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:29
-
15:20
-
15:05
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:22
-
13:34
-
13:26
-
13:15
-
11:30
-
11:24
-
00:41
- 6 февраля 2021
-
23:35
-
23:15
-
20:17
-
19:27
-
18:30
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:25
-
16:53
-
16:46
-
16:29
-
16:16
-
15:17
-
13:35