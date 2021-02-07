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Мария Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»

Мария Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире «Русская зима», который проходит в Москве. Спортсменка с третьей попытки взяла планку на высоте 1,94 метра. Все попытки Ласицкене взять двухметровую высоту оказались неудачными.

Второе место с результатом 1,91 метра заняла Кристина Королёва, по количеству попыток опередившая Дарью Слепову.

Лёгкая атлетика. «Русская зима». Москва
Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене – 1,94.
2. Кристина Королёва – 1,91
3. Дарья Слепова – 1,91.

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