Мария Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»

Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире «Русская зима», который проходит в Москве. Спортсменка с третьей попытки взяла планку на высоте 1,94 метра. Все попытки Ласицкене взять двухметровую высоту оказались неудачными.

Второе место с результатом 1,91 метра заняла Кристина Королёва, по количеству попыток опередившая Дарью Слепову.



Лёгкая атлетика. «Русская зима». Москва

Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене – 1,94.

2. Кристина Королёва – 1,91

3. Дарья Слепова – 1,91.



Международный сезон — 2020 российские легкоатлеты пропустили из-за скандала с ВФЛА. Ожидается, что в марте международная федерация вновь допустит россиян к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.