Гандболистки ЦСКА выиграли у «Будучности» и вышли на первое место в группе Лиги чемпионов

Гандболистки ЦСКА на своей площадке одержали победу над черногорским клубом «Будучность» со счётом 27:23 в матче 13-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Самой результативной в составе ЦСКА стала Полина Ведехина, забросившая 5 мячей.
В турнирной таблице группы B ЦСКА, набрав 23 очка в 13 матчах, вышел на первое место. Дебютант турнира на одно очко опережает идущий вторым венгерский «Дьёр». «Будучность» с 10 очками располагается на пятой строчке.
В заключительно туре 13 февраля ЦСКА в гостях сыграет с «Дьёром». В этом матче определится победитель группы B. Ещё после предыдущего матча московский клуб досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В
ЦСКА (Россия) — «Будучность» (Черногория) — 27:23 (12:10).
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