Лыжнице, которая в январе участвовала в марафоне Ла Диагонела, всё ещё грозит ампутация

Финской лыжнице Кати Ройвас, которая получила сильные обморожения во время выступления в марафоне Ла Диагонела, угрожает ампутация большого пальца ноги, информирует Helsingin Sanomat. Напомним, марафон состоялся ещё в середине января.
«Организаторы предупреждали о морозах, но при этом они говорили, что всё будет немного иначе. Было очень зябко, и я не смогла отличить обморожение от обычного ощущения холода.
После гонки я пошла в душ и заметила, что пальцы на ногах начали опухать и стали пурпурными. От организаторов гонки я получила лишь письмо с извинениями, больше ничего», — сказала Ройвас.
Фото: https://www.instagram.com/katimiiakristiina/
Ранее шведский лыжник Михаэль Эклёф, которому также грозила ампутация пальца ноги после участия в Ла Диагонела, сообщил, что всё обошлось.
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