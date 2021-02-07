Сидорова и Акименко первенствовали на турнире «Русская зима»

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в Москве. Сидорова преодолела планку на высоте 4,87 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Накануне на турнире во Франции британка Холли Бредшоу прыгнула на 4,85 метра.

Второе место на турнире «Русская зима» заняла Аксана Гатауллина (4,70), третьей стала Ирина Иванова (4,50).

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко первенствовал в прыжках в высоту с результатом 2,28 метра. Второе место занял Даниил Цыплаков, опередивший Никиту Курбанова по количеству попыток. Оба спортсмена показали результат 2,24 метра.

Акименко принадлежит лучший результат сезона в мире — 2,31 метра.

Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима». Москва

Женщины. Шест

1. Анжелика Сидорова – 4,87.

2. Аксана Гатауллина – 4,70.

3. Ирина Иванова – 4,50.

Мужчины. Высота

1. Михаил Акименко – 2,28

2. Даниил Цыплаков – 2,24.

3. Никита Курбанов – 2,24.