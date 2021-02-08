«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле и стала чемпионом НФЛ
«Тампа-Бэй Бакканирс» на своём поле обыграл в Супербоуле «Канзас-Сити Чифс» (31:9) и стал победителем 55-го сезона в НФЛ.
Для «Бакканирс» это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира. Последний раз «Тампа» побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году.
Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
07:22
- 7 февраля 2021
-
21:29
-
20:56
-
20:36
-
18:37
-
18:19
-
17:55
-
17:27
-
16:52
-
16:40
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:29
-
15:20
-
15:05
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:22
-
13:34
-
13:26
-
13:15
-
11:30
-
11:24
-
00:41
- 6 февраля 2021
-
23:35
-
23:15
-
20:17
-
19:27
-
18:30
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам