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«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле и стала чемпионом НФЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Канзас-Сити» в Супербоуле и стала чемпионом НФЛ
Другие / Прочие виды спорта 0

«Тампа-Бэй Бакканирс» на своём поле обыграл в Супербоуле «Канзас-Сити Чифс» (31:9) и стал победителем 55-го сезона в НФЛ.

Для «Бакканирс» это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом турнира. Последний раз «Тампа» побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году.

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

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