Болельщики «Тампы» бурно отпраздновали победу команды в Супербоуле-2021. Видео

Болельщики клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» отпраздновали победу своей команде в Супербоуле-2021. В главном матче сезона команда из Флориды обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счётом 31:9.
Тысячи фанатов «Бакканирс» вышли на улицы Тампы. Они пели песни, танцевали и скандировали кричалки.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fox13 Tampa Bay.
Для «Бакканирс» это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом НФЛ. Последний раз «Тампа» побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году.
Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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