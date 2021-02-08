Финский лыжник — о столкновении с Ретивых: русские слишком раздули эту ситуацию

Финский лыжник Вернери Сухонен прокомментировал столкновение с россиянином Глебом Ретивых в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

«Это была обычная ситуация для лыжных гонок. Мы ехали близко друг к другу. Я не говорю, что у меня было право выбирать траекторию. Я признаю, что наступать на его лыжу было необязательно. Однако Ретивых неожиданно сделал коньковое движение в сторону и попал своей лыжей под мою. Всё произошло очень быстро, через полсекунды всё уже закончилось.

Там был очень скользкий участок. Падение оказалось неприятным, но психологический урон всё равно был больше.

Русские слишком раздули эту ситуацию. Однако лично мне никто ничего не сказал. Я прочитал все эти выказывания в СМИ. Да, Ретивых ко мне подошёл. Я извинился, сказал, что это моя вина. Он же выразил своё разочарование тем, что просто развёл руками", — приводит слова Сухонена Ilta-Sanomat.

В итоге Ретивых и Сергей Устюгов не смогли выйти в финал.