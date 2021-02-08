«Врачи сказали, выходить на старт опасно для жизни». С. Устюгов — о перенесённом COVID-19

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов подробно рассказал, как перенёс коронавирус. Напомним, из-за болезни Устюгов пропустил всю первую половину сезона-2020/2021.
«Коронавирус начался в горах на сборе, первые симптомы — отсутствие запаха. Но в горах бывает заложенность, высота 3000 метров всё-таки, мы берём с собой увлажнители, высота есть высота. Тренировались, пахали, лактат не поднимался. Потом прошли тест на коронавирус — положительный, стало немного не по себе. Потом прошли ещё один тест, опять положительный. Ещё через два дня прошли, он оказался отрицательный, нас отпустили домой. Не знаю, с какого периода я заразился.
Поехал в Тюмень, потренировался там. По приезде в Муонио стал не очень себя хорошо чувствовать, пришёл к врачу, давление было высоковатым, чувствовал себя уставшим и разбитым. Таким я был неделю. Приходил с тренировки — поднималась температура. Крамер отправлял меня на тренировку, я говорил, что не могу, нет сил.
В России сдал кучу анализов, у меня были заоблачные цифры, вроде загустения крови, образования тромбов и в таком роде. Врачи сказали, чтобы не выходил на старт, что это опасно для жизни. Самое сложное было понимать, что вся летняя подготовка — всё. Я много работал летом, но в итоге меня коснулся этот коронавирус», — цитирует его «Матч ТВ».
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