«Я в бешенстве». Норвежский лыжник Скар разозлился на партнёра по командному спринту

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар выразил недовольство выступлением своего партнёра по командному спринту Финна Хогена Крога на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. В полуфинале норвежская команда заняла четвёртое место и выбыла из борьбы за медали.

«Мы немного поговорили. Но это не была конструктивная беседа. По большей части это была ругань и разочарование. Всё пошло не так, как планировалось. Крог сказал, что вокруг было много соперников и он оказался зажат. Но нужно не оказываться в таких ситуациях. Если ты активно проводишь гонку, то будешь впереди.

Я был зол на Крога. Да, мы партнёры по команде, но я разозлился, что он не сделал свою работу на последнем этапе так, как нужно. Однако каждая гонка — это отдельная жизнь. Невозможно объяснить, почему всё так сложилось. Я был в бешенстве. Но после гонки мы не были врагами", — приводит слова Скара NRK.