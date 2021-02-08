Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Я в бешенстве». Норвежский лыжник Скар разозлился на партнёра по командному спринту

«Я в бешенстве». Норвежский лыжник Скар разозлился на партнёра по командному спринту
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар выразил недовольство выступлением своего партнёра по командному спринту Финна Хогена Крога на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. В полуфинале норвежская команда заняла четвёртое место и выбыла из борьбы за медали.

«Мы немного поговорили. Но это не была конструктивная беседа. По большей части это была ругань и разочарование. Всё пошло не так, как планировалось. Крог сказал, что вокруг было много соперников и он оказался зажат. Но нужно не оказываться в таких ситуациях. Если ты активно проводишь гонку, то будешь впереди.

Я был зол на Крога. Да, мы партнёры по команде, но я разозлился, что он не сделал свою работу на последнем этапе так, как нужно. Однако каждая гонка — это отдельная жизнь. Невозможно объяснить, почему всё так сложилось. Я был в бешенстве. Но после гонки мы не были врагами", — приводит слова Скара NRK.

Финский лыжник — о столкновении с Ретивых: русские слишком раздули эту ситуацию

Источник: NRK

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021