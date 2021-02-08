Женская сборная России по гандболу узнала имя нового главного тренера, Трефилов — в штабе

Новым главным тренером женской сборной России по гандболу стал Алексей Алексеев. Его кандидатуру назначили на заседании исполкома Федерации гандбола России. В тренерский штаб вошли Ольга Акопян, Томаш Главаты, тренер-консультантом стал Евгений Трефилов.
Напомним, до этого главным тренером был Амброс Мартин. На чемпионате Европы команда, возглавляемая испанским специалистом, заняла пятое место.
Алексей Алексеев родился 5 марта 1965 года в Москве. Линейный, мастер спорта. Воспитанник «Кунцево», до 1992 года играл за родной клуб, после чего выступал в Германии, Венгрии и Катаре. Играл на позиции линейного. На тренерской работе с 2003 года. На протяжении 15 лет Алексеев возглавлял гандбольный клуб «Луч», летом 2019 года стал главным тренером «Лады». В женской сборной России работает с сентября 2016 года, в частности, принимал участие в «серебряном» Евро-2018 и «бронзовом» ЧМ-2019.
22 февраля женская сборная России начнёт подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который состоится 19-21 марта в Дьёре (Венгрия). Соперниками нашей команды в борьбе за две путёвки на Олимпиаду станут сборные Венгрии, Сербии и Китая.
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