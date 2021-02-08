Тренер сборной России рассказал, когда Непряева возобновит тренировки после травмы

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, когда лыжница Наталья Непряева, которая сломала кисть руки на этапе в Фалуне в конце января, приступит к тренировкам. Напомним, 31 января Непряеву прооперировали.

«Наталья сейчас тренируется по отдельной программе, она уже встала на лыжи и катается с одной палкой. Ей уже сняли гипс с травмированной руки и поставили лангетку. Требуется время на восстановление, как-то ускорить заживление не удастся. Нужно выждать три недели, как сказал хирург, только после 20 дней после операции ей можно будет взять палку в руку.

Раньше нет смысла, потому что костная мозоль на месте перелома не будет ещё до конца сформирована. Мы обязательно проконсультируемся с хирургом, который оперировал Наталью. Если он скажет, что спортсменку обязательно должен посмотреть врач здесь в Италии, то мы обязательно съездим в травматологию. И если нужно будет сделать снимок, то, конечно, всё сделаем», — цитирует Бородавко ТАСС.