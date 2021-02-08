Бородавко назвал лыжников сборной России, которые выступят на этапе КМ в Нове-Месте

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов, тренирующихся в его группе, выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Этап пройдёт с 20 по 21 февраля, в программе соревнований — классические личные спринты и индивидуальные гонки.
«Скорее всего, на этапе в Нове-Месте будут выступать Денис Спицов, Мария Истомина, Александр Терентьев и Наталья Микрюкова», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Ранее сообщалось, что из группы Маркуса Крамера в Нове-Месте выступят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призёр Олимпийских игр Юлия Ступак и призёр чемпионата мира Глеб Ретивых.
Также Бородавко рассказал, когда лыжница Наталья Непряева, которая сломала кисть руки на этапе в Фалуне в конце января, приступит к тренировкам.
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