Дмитриева: Алексеев уже давно в сборной, и мы все его прекрасно знаем

Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева прокомментировала назначение на пост главного тренера женской сборной России наставника «Лады» Алексея Алексеева. Дмитриева, выступающая в настоящее время за ЦСКА, ранее работала под руководством Дмитриева в «Ладе».

«Алексей Александрович уже давно в сборной, и мы все его прекрасно знаем. Не в первый раз будем работать вместе. Скажу, что его назначение было ожидаемым. На протяжении последнего времени он всегда был рядом, постоянно подсказывал, как играть в защите, как в нападении. Теперь ему предстоит брать больше ответственности на себя», — цитирует Дмитриеву РИА «Новости».

С 19 по 21 марта женская сборная будет принимать участие в отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Он пройдёт в Венгрии.