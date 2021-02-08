Дмитриева: Алексеев уже давно в сборной, и мы все его прекрасно знаем
Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева прокомментировала назначение на пост главного тренера женской сборной России наставника «Лады» Алексея Алексеева. Дмитриева, выступающая в настоящее время за ЦСКА, ранее работала под руководством Дмитриева в «Ладе».
«Алексей Александрович уже давно в сборной, и мы все его прекрасно знаем. Не в первый раз будем работать вместе. Скажу, что его назначение было ожидаемым. На протяжении последнего времени он всегда был рядом, постоянно подсказывал, как играть в защите, как в нападении. Теперь ему предстоит брать больше ответственности на себя», — цитирует Дмитриеву РИА «Новости».
С 19 по 21 марта женская сборная будет принимать участие в отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Он пройдёт в Венгрии.
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