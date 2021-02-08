Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание чемпионата мира—2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе

С 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Первые медали будут разыграны 25 февраля. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф. Расписание соревнований

25 февраля

18:25 мск — лыжные гонки. Спринт, классический стиль. Женщины, мужчины.

19:00 — прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-106.

26 февраля

12:15 — лыжное двоеборье. Мужчины. HS-109 + Гонка преследования 10 км

19:15 — прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-106.

27 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Женщины. HS-109 + Гонка преследования 5 км

13:45 — лыжные гонки. Скиатлон 2 x 7,5 км. Женщины

15:30 — лыжные гонки. Скиатлон 2 x 15 км. Мужчины

18:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106.

28 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-106 + эстафета 4х5 км.

15:15 — лыжные гонки. Женщины. Командный спринт 6 x 1,2 км. Свободный стиль. Финал.

15:45 — лыжные гонки. Мужчины. Командный Спринт 6 x 1,6 км. Свободный стиль. Финал.

19:00 — прыжки с трамплина. Микст. Трамплин HS-106.

2 марта

15:15 — лыжные гонки. Женщины. 10 км. Свободный стиль.

3 марта

15:15 — лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Свободный стиль.

19:15 — прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-137.

4 марта

13:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. HS-137 + Гонка преследования 10 км.

15:15 — лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная — классический стиль/свободный стиль.

5 марта

15:15 — лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная — классический стиль/свободный стиль.

19:00 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-137.

6 марта

12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командный спринт. HS-137 + Эстафета 2х7,5 км.

14:30 — лыжные гонки. Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт.

19:00 — прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-137.

7 марта

15:00 — лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.