В Федерации гандбола России оценили результаты национальных команд на крупных турнирах
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв подвёл итоги выступления национальных команд на крупных турнирах, а также рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым главным тренером женской сборной Алексеем Алексеевым. Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы 2020 года. Мужская команда вышла в основной турнир чемпионата мира 2021 года, но не сумела пробиться в плей-офф.
«Результаты выступления женской сборной — неудовлетворительные. Мужской – удовлетворительные. Потому что уровень женской сборной выше и требования выше.
Задача Алексееву отобраться на Олимпийский игры. Вторая — место на пьедестале Олимпиады», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.
Алексеев оценил своё назначение на должность главного тренера женской гандбольной сборной
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
16:42
-
16:24
-
16:03
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:11
-
14:07
-
13:30
-
12:45
-
12:26
-
11:56
-
09:24
-
09:07
-
07:22
- 7 февраля 2021
-
21:29
-
20:56
-
20:36
-
18:37
-
18:19
-
17:55
-
17:27
-
16:52
-
16:40
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:29
-
15:20
-
15:05
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам