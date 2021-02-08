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В Федерации гандбола России оценили результаты национальных команд на крупных турнирах

В Федерации гандбола России оценили результаты национальных команд на крупных турнирах
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв подвёл итоги выступления национальных команд на крупных турнирах, а также рассказал о задачах, которые будут стоять перед новым главным тренером женской сборной Алексеем Алексеевым. Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы 2020 года. Мужская команда вышла в основной турнир чемпионата мира 2021 года, но не сумела пробиться в плей-офф.

«Результаты выступления женской сборной — неудовлетворительные. Мужской – удовлетворительные. Потому что уровень женской сборной выше и требования выше.

Задача Алексееву отобраться на Олимпийский игры. Вторая — место на пьедестале Олимпиады», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.

Алексеев оценил своё назначение на должность главного тренера женской гандбольной сборной
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