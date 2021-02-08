Кершоу: не попади Ретивых в завал, финал был бы совсем другим

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение о спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

В индивидуальной гонке Глеб Ретивых завоевал серебро, Сергей Устюгов лидировал на протяжении всего финального забега, но в итоге стал шестым. В командном спринте Ретивых упал на последнем этапе полуфинального забега, из-за чего российские лыжники остались без финала.

«Устюгов вновь выглядел очень сильно в спринте. От него нет никаких поблажек, он заряжает впереди. Возможно, Сергей выбрал не лучшую тактику, но нужно помнить, как тяжело ему давалось возвращение на Кубок мира после болезни. Перед чемпионатом мира он выглядит устрашающе. Устюгов чрезвычайно хорош, очень агрессивен, быстр.

Жаль, Ретивых упал в полуфинале командного спринта. Было бы интересно посмотреть на российскую пару в решающем забеге, особенно на Устюгова с его режимом зверя, который он может включать. Финал был бы совсем другим, не попади Глеб в этот завал. Но на чемпионате мира мы увидим нового зверя", — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.