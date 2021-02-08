Кокни: Устюгов явно метит на важную роль на чемпионате мира

Участник Олимпийских игр в Сочи канадский лыжник Джесси Кокни, специализирующийся на спринтерских гонках, высказал мнение о форме двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который вернулся в сборную России после долгого восстановления от COVID-19.
В коньковом спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) Устюгов лидировал на протяжении всего финального забега, но в итоге стал шестым. Ранее, на этапе в Фалуне, Сергей стал четвёртым в финале классического спринта.
«Устюгов произвёл на меня большое впечатление. Сергей долго восстанавливался от коронавируса, но вернулся на свой уровень. Он показал четвёртое время в квалификации и мощно выглядел в финале. Устюгов явно метит на важную роль на чемпионате мира», — сказал Кокни в подкасте FasterSkier.
- 8 февраля 2021
-
18:28
-
18:03
-
16:42
-
16:24
-
16:03
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:11
-
14:07
-
13:30
-
12:45
-
12:26
-
11:56
-
09:24
-
09:07
-
07:22
- 7 февраля 2021
-
21:29
-
20:56
-
20:36
-
18:37
-
18:19
-
17:55
-
17:27
-
16:52
-
16:40
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:29
-
15:20
-
15:05
-
14:44
-
14:41