Кокни: Устюгов явно метит на важную роль на чемпионате мира

Участник Олимпийских игр в Сочи канадский лыжник Джесси Кокни, специализирующийся на спринтерских гонках, высказал мнение о форме двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который вернулся в сборную России после долгого восстановления от COVID-19.

В коньковом спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) Устюгов лидировал на протяжении всего финального забега, но в итоге стал шестым. Ранее, на этапе в Фалуне, Сергей стал четвёртым в финале классического спринта.

«Устюгов произвёл на меня большое впечатление. Сергей долго восстанавливался от коронавируса, но вернулся на свой уровень. Он показал четвёртое время в квалификации и мощно выглядел в финале. Устюгов явно метит на важную роль на чемпионате мира», — сказал Кокни в подкасте FasterSkier.