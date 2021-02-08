Премию Sport Business Awards вручат во Дворце гимнастики Ирины Винер

25 февраля в Москве пройдет торжественная церемония награждения победителей Sport Business Awards. Местом её проведения организаторы выбрали Дворец гимнастики Ирины Винер – один из самых современных спортивных центров столицы. Церемонию дополнит музыкальная программа.
Награды Sport Business Awards достанутся лучшим проектам, объектам и менеджерам по итогам 2020 года. В этом году лауреаты определятся в 24 номинациях. Среди них – «Арена года», «Девелопер года», «Антикризисное управление года», «Благотворительная программа года», «e-Событие года» и многие другие. Победителей выберет авторитетное жюри, состоящее из практиков и экспертов отрасли. Организатором Sport Business Awards является журнал «Спорт Бизнес Консалтинг».
Торжественная церемония Sport Business Awards начнётся 25 февраля в 19:00. Сбор гостей – в 18:00.
Стать лауреатом можно до 16 февраля. Заявки принимаются на сайте премии.
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