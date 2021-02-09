Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерико Пеллегрино: придётся отложить выяснение отношений с россиянами до ЧМ

Лидер спринтерского зачёта Кубка мира по лыжным гонкам итальянец Федерико Пеллегрино выразил сожаление, что не сумел побороться с представителем сборной России на финишной прямой командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамн (Швеция).

Пеллегрино и его товарищ по команде Франческо де Фабиани одержали победу, а россияне Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не сумели выйти в финал. Причиной неудачи стало падение Ретивых на последнем этапе. Россиянина подрезал финский лыжник Вернери Сухонен.

«Россия рулит. Мы очень хотели встретиться с россиянами на финишной прямой. Теперь придётся отложить наше выяснение отношений до чемпионата мира», — сказал Пеллегрино в эфире «Матч ТВ».

Ретивых является главным соперником Пеллегрино в споре за спринтерский Кубок мира. Чемпионат мира — 2021 стартует 25 февраля.