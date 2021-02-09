Устюгов: ребята на Кубке России сказали мне: «Ты чего сюда приехал? Междусобойчик портишь»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как встретили его соперники, когда он приехал на Кубок России, чтобы проверить свою форму после восстановления от коронавируса.

«Кто-то переносит болезнь легко, а кому-то она даётся очень тяжело. На тот момент было не очень комфортно и хорошо. Когда я вернулся домой, меня встречала мама. Она мне сказала: „Ну что, сынок, будешь искать работу?“ Я говорю: „Мама, я в любом случае долечусь и добегаю этот сезон. Ну а потом уже будет видно“.

Когда приехал на Кубок России, ребята мне сказали: «Ты чего сюда приехал? Ты нам весь междусобойчик портишь. Твоё место на Кубке мира, тебе пора ехать туда».

В моей первой гонке после возвращения на Кубок мира я не смог включиться, когда Большунов прибавил. У меня было шесть передач, а у него восемь. Понимал, что могло быть всё намного хуже. Понимал, что та эстафета может стать для меня первым и последним шансом выступить на Кубке мира в этом году", — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Устюгов вернулся на Кубок мира в эстафете на этапе в Лахти. Как и Александр Большунов, Сергей был финишёром одной из российских команд и поначалу пытался идти вровень с лидером общего зачёта. В итоге отстал, благодаря чему не принял участия в стычке на финише между Большуновым и финном Йони Мяки.