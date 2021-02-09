Скар: хочу узнать у Устюгова, как он так быстро набирает форму
Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал возвращение двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на Кубок мира после перенесённого коронавируса.
Скар и Устюгов участвовали в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Россиянин сумел выйти в финал, а норвежцу это не удалось.
«Я очень хочу поговорить с Устюговым и узнать у него, как он так быстро набирает форму. Сергей возвращается в прежнее состояние. Он великий лыжник. Рад, что ему удаётся постепенно прийти в себя», — сказал Скар в эфире «Матч ТВ».
Устюгов вернулся на Кубок мира в эстафете на этапе в Лахти, где стал бронзовым призёром. В классическом спринте в Фалуне он финишировал четвёртым. В Ульрисехамне занял шестое место.
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Осенью переболел «короной» и отставал от соперников на минуты. А теперь ворвался в команду на главный турнир сезона всего за четыре гонки.
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