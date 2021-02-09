Крог: Устюгов вполне может завоевать медаль на чемпионате мира

Норвежский лыжник Финн Хоген Крог прокомментировал возвращение двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на Кубок мира после перенесённого коронавируса.

Крог и Устюгов участвовали в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Россиянин сумел выйти в финал, а норвежцу это не удалось.

«Устюгов пропустил несколько месяцев из-за коронавируса. Судя по всему, болезнь сильно по нему ударила. Искренне рад, что он выкарабкался. Сейчас Сергей хорош, и он вполне может завоевать медаль на чемпионате мира», — сказал Крог в эфире «Матч ТВ».

Устюгов вернулся на Кубок мира в эстафете на этапе в Лахти, где стал бронзовым призёром. В классическом спринте в Фалуне он финишировал четвёртым. В Ульрисехамне занял шестое место.