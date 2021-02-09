Синхронистка Шишкина отреагировала на слова Быстрова о груди Семенович

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала слова экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова. Ранее Быстров в прямолинейной форме, не подбирая красивых формулировок, посоветовал певице, актрисе и экс-фигуристке Анне Семенович отрезать бюст, чтобы было легче передвигаться по льду.
«Буквально вчера разразился скандал между экс-фигуристкой, а ныне певицей и актрисой Анной Семенович и экс-футболистом Владимиром Быстровым. В интервью Владимир позволил себе высказать свою точку зрения о спортивной карьере Анны в очень оскорбительном и неприемлемом тоне.
Анна ответила ему в посте не менее жёстко. Но в этой ситуации я полностью на её стороне. Считаю недопустимым обсуждать части тела женщины и давать свою оценку их состоянию, если ты не врач и от твоих оценок не зависит её жизнь. Да ещё и делать это в такой хамской манере и в публичном пространстве.
Я и сама сталкивалась с комментариями по типу: «Все синхронистки уродины»; «Если плавание, то широченные плечи и маленькая грудь»; «Вроде спортсменки, а фигуры у всех стрёмные». Почему мужчины до сих пор считают, что могут безнаказанно оскорблять женщин, потому что мы «слабый пол», и публично обсуждать женское тело?» — написала Шишкина в своём «инстаграме».
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