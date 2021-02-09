Александр Панжинский рассказал, в каких гонках Большунову реально выиграть золото ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский поделился ожиданиями от выступления Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Саша Большунов пропустит два этапа перед чемпионатом мира, и это правильно. На чемпионате мира он, скорее всего, побежит всю программу. Саша уже не раз доказывал, что быстро и хорошо восстанавливается. Если уж он выдерживал «Тур де Ски», то на мировом первенстве больше дней отдыха, почти нет гонок подряд и нет того же изматывающего подъёма в гору. Саша готов вытянуть всю программу, даже в противостоянии с более свежими соперниками.



Мне кажется, нам повезло быть современниками такого уникального лыжника. Кубок мира он второй сезон подряд себе обеспечил, и теперь остаётся главная цель — золотая медаль чемпионата мира. Где Большунов способен её взять? Я думаю, есть два самых реальных шанса — в марафоне и в „разделке“. Во всех остальных гонках он способен заезжать в призы», — написал Панжинский в своей колонке на сайте «Известий».

Первые медали в лыжных гонках гонках на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля.