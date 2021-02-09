Александр Панжинский — об эстафете на ЧМ: пока что приёма против Клебо на финише я не вижу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский рассказал об ожиданиях от мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.
«Что касается эстафеты, пока что приёма против Клебо на финише я не вижу. Обыграть его, тем более на короткой эстафетной дистанции, очень сложно. А делать отрыв на первых трёх этапах, когда у норвежцев, как в Лахти, в топ-6 заезжают пятеро человек, — тоже слишком громкая цель. В идеале я бы хотел видеть на финишном этапе Сергея Устюгова в его лучшей форме. И если у него получится длинный финиш, то это наш шанс на золото», — написал Панжинский в своей колонке на сайте «Известий».
Панжинский также рассказал, кого бы поставил на командный спринт на чемпионате мира.
«По состоянию на «прямо сейчас» я бы поставил Александра Большунова на первый этап, а Глеба Ретивых — на второй. Ретивых сейчас — единственный наш лыжник, который может бороться с норвежцами и обыгрывать итальянцев и французов.
Потенциально на это способен и Сергей Устюгов, но пока о его готовности судить сложно. Командный спринт будет свободным стилем, и здесь Ретивых на данный момент сильнее. Но тут важно помнить, что на чемпионате мира будет очень сложный спринтерский круг. И высока вероятность, что к последнему этапу командного спринта такой большой группы лыжников, как мы видели в Ульрисехамне, не будет», — отметил Панжинский.
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