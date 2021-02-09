Елена Исинбаева: скоро ли люди сбросят маски и перестанут бояться быть собой?

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева предположила, что в современном обществе люди в реальной жизни и в социальных сетях ведут себя совершенно по-разному.
«Однажды смотрела фильм, похожий на сегодняшнюю реальность. Все были идеальны с своих соцсетях, а в жизни себя ненавидели. Люди знакомились в соцсетях, встречались и проводили время вместе, но в реальной жизни не узнавали друг друга.
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Апокалипсис был тогда, когда «система» заглючила и людям пришлось выйти на улицу как есть, без масок и фильтров. Каково же было их удивление увидеть живых, настоящих людей. У меня сейчас ощущение, что проживаем сюжет этого фильма. Интересно, скоро ли люди сбросят маски и перестанут бояться быть собой?!» — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
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