Dagbladet: атмосфера между лыжными сборными России и Финляндии достигла точки кипения

На норвежском сайте Dagbladet вышла статья под заголовком «Новая вспышка гнева», посвящённая последним конфликтным ситуациям между российскими и финскими лыжниками. В заметке описываются детали столкновений представителей этих стран на этапах Кубка мира в Лахти и Ульрисехамне.

На финише эстафеты в Лахти финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего россиянин отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию. Александр и глава ФЛГР Елена Вяльбе публично извинились за скандальный инцидент.

В командном спринте на этапе в Ульрисехамне россиянин Глеб Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом, из-за чего не смог побороться за выход в финал.

«Атмосфера между лыжными сборными России и Финляндии достигла точки кипения. Это произошло после ещё одного драматичного уик-энда на Кубке мира. Тренер сборной России Елена Вяльбе написала, что финского лыжника накажет бог.

Перед этим в эстафете Вяльбе кричала из-за манёвра финна. Теперь знаменитая в прошлом лыжница вновь злится", — говорится в статье.