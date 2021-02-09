Бывшая российская бобслеистка призналась, что перенесла 80 операций после страшной аварии

Бывшая бобслеистка сборной России Ирина Скворцова рассказала, что из-за страшной аварии в ноябре 2009 года перенесла примерно 80 операций.

23 ноября 2009 года на бобслейной трассе в Кёнигсзе (Германия) из-за ошибки арбитра во время тренировочных заездов столкнулись два экипажа, в одном из них была 21-летняя Скворцова. Россиянка получила тяжелейшие травмы и месяц провела в коме.

«Я убивалась. Ходить не могла от ушибов, руки были повреждены, синяки, сотрясения. Я пыталась посчитать, вспомнить, сколько было операций. Врачи говорили, что после 50 они уже перестали считать. С декабря 2013 года оперируюсь, а после 20 уже сбилась со счёту. Где-то около 80 операций.

Я обязательно оперируюсь, но до операции у меня обязательный план, куда я поеду, когда выйду из больницы. Психологически сложно привыкнуть, когда всю жизнь дорога до остановки у тебя занимала 10 минут, а тут ты идёшь 40-50 минут с остановками на каждой лавочке. Это очень сложно именно психологически», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».