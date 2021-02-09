Бывшая российская бобслеистка призналась, что перенесла 80 операций после страшной аварии

Бывшая бобслеистка сборной России Ирина Скворцова рассказала, что из-за страшной аварии в ноябре 2009 года перенесла примерно 80 операций.
23 ноября 2009 года на бобслейной трассе в Кёнигсзе (Германия) из-за ошибки арбитра во время тренировочных заездов столкнулись два экипажа, в одном из них была 21-летняя Скворцова. Россиянка получила тяжелейшие травмы и месяц провела в коме.
«Я убивалась. Ходить не могла от ушибов, руки были повреждены, синяки, сотрясения. Я пыталась посчитать, вспомнить, сколько было операций. Врачи говорили, что после 50 они уже перестали считать. С декабря 2013 года оперируюсь, а после 20 уже сбилась со счёту. Где-то около 80 операций.
Я обязательно оперируюсь, но до операции у меня обязательный план, куда я поеду, когда выйду из больницы. Психологически сложно привыкнуть, когда всю жизнь дорога до остановки у тебя занимала 10 минут, а тут ты идёшь 40-50 минут с остановками на каждой лавочке. Это очень сложно именно психологически», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
- 9 февраля 2021
-
13:16
-
11:42
-
11:13
-
10:00
-
09:51
-
09:08
-
00:55
-
00:43
-
00:16
-
00:06
- 8 февраля 2021
-
21:51
-
21:13
-
20:57
-
19:30
-
19:20
-
18:28
-
18:03
-
16:42
-
16:24
-
16:03
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:11
-
14:07
-
13:30
-
12:45
-
12:26
-
11:56
-
09:24
-
09:07
-
07:22
- 7 февраля 2021
-
21:29
-
20:56