Лыжница Вероника Степанова стала четвёртой в спринте на юниорском чемпионате мира

Российская лыжница Вероника Степанова заняла четвёртое место в спринте классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Золото выиграла представительница Польши Моника Скиндер. Серебро завоевала шведка Моа Ханссон. Тройку призёров замкнула ещё одна полячка Каролина Калета.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Спринт. Классический стиль. Юниорки

1. Моника Скиндер (Польша) — 2.33,24.

2. Моа Ханссон (Швеция) — +0.71.

3. Каролина Калета (Польша) — +0,73

4. Вероника Степанова (Россия) — +6,87.

5. Вилма Рююттю (Финляндия) — +6,90.

6. Мария Хартц Меллинг (Норвегия) — +8,44.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.