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Сборная России по лыжным гонкам осталась без медалей в первый день юниорского ЧМ

Российский лыжник Владимир Рыбкин занял последнее, шестое место в финале спринта классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Золото выиграл финн Ниило Мойланен. Серебро завоевал норвежец Ларс Агнар Хьелмесет. Тройку призёров замкнул швед Эмиль Даниэльссон.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Спринт. Классический стиль. Юниоры

1. Ниило Мойланен (Финляндия) — 3.08,85.

2. Ларс Агнар Хьелмесет (Норвегия) — +1,68.

3. Эмиль Даниэльссон (Швеция) — +2,28.

4. Георг Эрссон (Швеция) — +8,63.

5. Николай Хольмбё (Норвегия) — 18,22.

6. Владимир Рыбкин (Россия) — +26,49.

Ранее в спринте у юниорок россиянка Вероника Степанова стала четвёртой.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.