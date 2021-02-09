Двукратный олимпийский чемпион Тед Лигети объявил о завершении карьеры
Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира 36-летний американский горнолыжник Тед Лигети принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает New York Times. По словам спортсмена, он хочет больше времени проводить с семьёй.
«Мои приоритеты изменились. Я не хочу проводить по пять недель вдали от дома. Кроме того я не думаю, что могу ещё выступать на должном уровне», — сказал Лигети.
Последний старт в карьере Теда состоится на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Кортина д'Ампеццо (Италия) 19 февраля. На Олимпийских играх в Турине в 2006 году Лигети выиграл золото в комбинации. На Играх-2014 в Сочи Тед победил в гигантском слаломе. На счету американца 25 побед на этапах Кубка мира.
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