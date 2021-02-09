Терезе Йохауг: сборная Швеции будет главным фаворитом в эстафете на чемпионате мира
Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Шведки будут главными фаворитами. По крайней мере они так считают. Они действующие чемпионки мира, у них очень сильная команда. Нам нужно упорно потрудиться, чтобы победить их на чемпионате мира», — приводит слова Йохауг VG.
В 2019 году победу в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде одержала сборная Швеции, за которую выступали Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла и Стина Нильссон. Команда Норвегии (Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг) заняла второе место.
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