Терезе Йохауг: сборная Швеции будет главным фаворитом в эстафете на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Шведки будут главными фаворитами. По крайней мере они так считают. Они действующие чемпионки мира, у них очень сильная команда. Нам нужно упорно потрудиться, чтобы победить их на чемпионате мира», — приводит слова Йохауг VG.

В 2019 году победу в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде одержала сборная Швеции, за которую выступали Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла и Стина Нильссон. Команда Норвегии (Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг) заняла второе место.