Чемпион Европейских игр борец Заур Кабалоев будет выступать за Италию

Победитель Европейских игр 2019 года в Минске (Белоруссия) борец греко-римского стиля Заур Кабалоев сменил российское спортивное гражданство на итальянское, информирует ТАСС.
28-летний Кабалоев, представляющий мордовскую школу греко-римской борьбы, выступает в весовой категории до 63 кг.
«Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство — смысла его удерживать не было.
Сможет ли Кабалоев составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио? Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
На Европейских играх—2019 Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призёром (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года, двукратным чемпионом России.
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