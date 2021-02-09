Большунов показал детские фото с отцом и рассказал, как начиналась его карьера лыжника

Россиянин Александр Большунов рассказал на своей официальной странице в «Инстаграме» о начале его карьеры в лыжном спорте.

«В лыжные гонки меня привел Отец… Тогда речь, конечно, не шла о профессиональном спорте, это были семейные прогулки в лесу, с сестрой.



Потом папа меня стал тренировать, после чего мы с ним решили пробежать соревнования, где я выиграл и у меня появилось большое желание стать лучшим и добиться больших целей. И помню момент, когда мы с ним сделали контрольную тренировку, финишировав на «Коряге»! И через неделю сделали аналогичную тренировку, где я проиграл сам себе. Я был очень сильно расстроен, до слёз, хотя чувствовал, что бегу намного лучше. Для меня в тот момент не было разницы, что лыжи ехали похуже и погода совсем другая была. И после таких моментов понимаешь, что главная задача — это обыграть, преодолеть самого себя, стать лучше, чем вчера.



Если это получится, то ты добьёшься любых поставленных целей. После этого для меня начались настоящие лыжные гонки, борьба, азарт, возможность преодолевать себя и идти на грани собственных возможностей.



У каждого человека должна быть мечта, поэтому обязательно мечтайте, но не забывайте работать над собой. За каждой мечтой стоят годы тренировок, побед и поражений», — написал Большунов.