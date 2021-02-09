Симон Фуркад: не нравится поведение норвежцев. На ЧМ в каком-то смысле буду за Большунова

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, поделился своим мнением о выступлении российского лыжника Александра Большунова.
«Достаточно ли силён Александр Большунов, чтобы победить всех норвежцев? Большунов в этом году показывает что-то сумасшедшее! Он очень силён, шикарно готов. Но и от норвежцев у меня большие ожидания, поскольку они пропускали этапы ради целенаправленной подготовки именно к чемпионату мира. Но думаю, что у Александра есть очень хорошие шансы выиграть. Видно, как он хочет побеждать, как он злится, когда у него это не получается. Можно вспомнить недавние эпизоды и с финнами, и с норвежцами. Понятно, почему Большунов злится: когда перед тобой закрывают калитку, это очень и очень неприятно. Не думаю, что Александр — какой-то жёсткий человек. Просто он хочет выиграть, и порой эмоции перехлёстывают.
Кстати, мне не очень нравится поведение норвежцев, которые говорят, что они всех вынесут на чемпионате мира и тому подобное. Поэтому я в каком-то смысле буду болеть на главном старте сезона за Александра и надеяться, что он сможет выиграть несколько гонок», — сказал Симон Фуркад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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