В сборной Швеции по лыжным гонкам случилось массовое пищевое отравление

Лыжники сборной Швеции пострадали от пищевого отравления в Ульрисехамне. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Перед этапом Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в минувшие выходные команда заселилась в отель, где намеревалась оставаться по окончании этапа и покидать его только ради участия в гонках чемпионата страны в Буросе. Однако пробежавшая спринт на этапе Кубка мира Мария Нордстрём не смогла выступить в Буросе из-за последствий отравления. Руководство сборной Швеции отказалось комментировать информацию. Поэтому неясно, сколько человек пострадало и какого рода помощь они получили. При этом известно, что среди отравившихся нет кандидатов на поездку на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.