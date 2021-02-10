В сборной Швеции по лыжным гонкам случилось массовое пищевое отравление
Лыжники сборной Швеции пострадали от пищевого отравления в Ульрисехамне. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Перед этапом Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в минувшие выходные команда заселилась в отель, где намеревалась оставаться по окончании этапа и покидать его только ради участия в гонках чемпионата страны в Буросе. Однако пробежавшая спринт на этапе Кубка мира Мария Нордстрём не смогла выступить в Буросе из-за последствий отравления. Руководство сборной Швеции отказалось комментировать информацию. Поэтому неясно, сколько человек пострадало и какого рода помощь они получили. При этом известно, что среди отравившихся нет кандидатов на поездку на чемпионат мира.
Чемпионат мира пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.
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