Шипулин — об инциденте с Большуновым: Фуркад тоже перекрывал коридор на финише

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин прокомментировал инцидент с участием российского лыжника Александра Большунова, который на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) стал участником стычки с финном Йони Мяки, который закрыл ему коридор на финише. Шипулин напомнил, что подобным образом поступал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад.

«В биатлоне тоже случались такие ситуации, я помню Фуркада, который тоже применял такой манёвр, перекрывал коридор на финишной прямой.

Есть ли необходимость как-то закрепить эти нюансы в правилах? Или это просто спортивная борьба? Или мы считаем, что это не совсем красиво? Но, как бы то ни было, такие моменты добавляют драматизма в соревнования и поднимают рейтинг трансляций. А Большунов как настоящий русский парень с русским характером не мог вытерпеть вот этой нечестной борьбы.

Я много раз говорил, когда у нас были стычки с Фуркадом и с другими соперниками, что надо играть в честную игру, разбираться на финише по-спортивному и не загораживать коридор.

С другой стороны, финн тоже не нарушил правила, здесь больше была эмоциональная борьба. Финн некрасиво поступил с точки зрения духа соперничества, но у Большунова сыграли эмоции. Сейчас мы не будем это мусолить, он сам всё понимает. И в следующий раз это ему будет большим уроком, что не нужно выплёскивать свои эмоции ежесекундно, а лучше подумать, переждать, переспать с этой мыслью. И уже делать какие-то выводы. А что произошло, то произошло, назад уже не вернуть. Зато теперь, думаю, русских ребят будут уважать ещё больше. И знать, что с нами шутки плохи», — цитирует Шипулина «Комсомольская правда».