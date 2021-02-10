Спринты на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам перенесены из-за холода
Спринтерские гонки классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия), которые были запланированы на сегодня, 10 февраля, перенесены на завтра из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба FIS.
В состав сборной России на молодёжный чемпионат мира вошли:
Мужчины U23: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Кузнецов, Ярослав Рыбочкин, Александр Терентьев, Денис Филимонов.
Женщины U23: Анна Грухвина, Христина Мацокина, Наталия Мекрюкова, Жанна Меньшова, Полина Некрасова, Анастасия Фалеева, Майя Якунина.
В программе чемпионата мира — спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем. Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля.
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