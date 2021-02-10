Сергей Шубенков: наряд по кухне вне очереди. Но старания того стоили

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике россиянин Сергей Шубенков опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен рассказал, что ему удалось приготовить жареную картошку с мясом.

«Наряд по кухне вне очереди. Но в итоге старания того стоили», — написал он, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Сын вычитал где-то, что жареный картофель и лёгкая атлетика несовместимы».

«У тебя даже свой халат для готовки есть?»

«Талант — он во всём талант».

«Всё правильно делаешь. В процессе готовки глоток красного не повредит».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о положительном результате допинг-теста Шубенкова.