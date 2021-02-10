Сергей Шубенков: наряд по кухне вне очереди. Но старания того стоили
Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике россиянин Сергей Шубенков опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен рассказал, что ему удалось приготовить жареную картошку с мясом.
«Наряд по кухне вне очереди. Но в итоге старания того стоили», — написал он, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Сын вычитал где-то, что жареный картофель и лёгкая атлетика несовместимы».
«У тебя даже свой халат для готовки есть?»
«Талант — он во всём талант».
«Всё правильно делаешь. В процессе готовки глоток красного не повредит».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о положительном результате допинг-теста Шубенкова.
Источник: РУСАДА установило факт применения допинга Шубенковым
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