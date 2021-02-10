На ЧМ по конькобежному спорту вместо гимна России будет звучать Чайковский

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского. С разрешения Международного союза конькобежцев (ISU) россияне сами выбирали музыкальную тему.

«Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из «Первого концерта» Петра Ильича Чайковского, и ISU нам её согласовал», — приводит слова Барышевой РИА «Новости».

Напомним, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций CAS российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.