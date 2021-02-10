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Ольга Бузова: хочу исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпиаде!

Ольга Бузова: хочу исполнить гимн России на чемпионате мира или Олимпиаде!
Другие / Прочие виды спорта 0
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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что хотела бы исполнить гимн России на крупном спортивном турнире – Олимпиаде или чемпионате мира. Из-за санкций CAS сделать это Бузовой удастся не ранее 16 декабря 2022 года.

«Я определилась с ещё одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет всё самое заветное, из чего складывается любовь к Родине. Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения — мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию. Мы самодостаточная и независимая страна, стали такой за последние 20 лет, а нас пытаются обратно вернуть в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному, давят морально. У меня есть вы #моилюди, мои родители и близкие, моя страна. Я с вами и за вас буду всегда!» — написала Бузова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ольги Бузовой в «Инстаграме».

Осенью 2020 года Бузова впервые встала на коньки и в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым дошла до финала «Ледникового периода». На днях Бузова посетила академию «Ангелы Плющенко», намекнув на новый проект.

«Какой ледовый проект без Оли?» Бузова посетила академию «Ангелы Плющенко»
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