Новый наставник назвал состав российских гандболисток для подготовки к отбору ОИ

Новый тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Алексеем Алексеевым определился с составом команды на ближайший сбор, сообщает пресс-служба ФГР.

В список 28 гандболисток из участниц ЧМ-2019 и Евро-2020 не попали травмированные разыгрывающие Дарья Дмитриева, Карина Сабирова и Ярослава Фролова, левый крайний Кристина Кожокарь, левый полусредний Елена Михайличенко, недавно восстановившиеся от повреждений правые полусредние Ольга Горшенина и Валерия Маслова, а также голкипер Галина Габисова.

По восемь гандболисток представляют «Ростов-Дон» и ЦСКА, семь игроков вызваны из «Лады», три – из «Астраханочки», два — из «Кубани».

Женская сборная России по гандболу

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина и Анна Седойкина (обе – ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка").

Правые крайние: Диана Голуб («Кубань), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова и Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Валерия Кирдяшева и Ольга Щербак (обе – «Лада»), Милана Таженова («Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты (тренеры), Евгений Трефилов (тренер-консультант).

Первый сбор под руководством Алексеева команда проведёт с 22 по 28 февраля в Ростове-на-Дону. Ближайшим турниром сборной станет олимпийская квалификация. С 19 по 21 марта российские гандболистки в Дьёре поспорят с командами Венгрии, Сербии и Китая за две путевки на Олимпиаду.