«В душе и в сердце русского народа». Тарасова — о замене гимна России на Чайковского на ЧМ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что на чемпионате мира по конькобежному спорту вместо гимна России будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Ильича Чайковского.

«Я уже высказывала свои предложения на эту тему: Первый концерт Чайковского или «Славься» Глинки. Решение ISU совершенно правильное, эта музыка в душе и в сердце русского народа», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Напомним, что на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.