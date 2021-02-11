Елена Вяльбе ответила на вопрос об ограничениях для российских лыжников на чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские сборные по лыжным видам спорта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) не столкнутся с какими-либо ограничениями, за исключением тех, что связаны с флагом, гимном и спортивной формой спортсменов.
«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-либо дополнительных ограничений нет, есть только по флагу, гимну и одежде», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.
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