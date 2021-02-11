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Елена Вяльбе ответила на вопрос об ограничениях для российских лыжников на чемпионате мира

Елена Вяльбе ответила на вопрос об ограничениях для российских лыжников на чемпионате мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские сборные по лыжным видам спорта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) не столкнутся с какими-либо ограничениями, за исключением тех, что связаны с флагом, гимном и спортивной формой спортсменов.

«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-либо дополнительных ограничений нет, есть только по флагу, гимну и одежде», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.

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