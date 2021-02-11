Россиянка Никитина стала второй по итогам двух попыток на чемпионате мира по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла второе место по итогам двух попыток на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Альтенберге (Германия). Россиянка уступила лишь представительнице Германии Жаклин Лёллинг, которая оказалась на 0,11 секунды быстрее. Замкнула тройку другая немка Тина Херман, отставшая от лидера на 0,24 секунды.

Другая россиянка Алина Тарарыченкова расположилась на пятом месте. Ещё одна представительница России Юлия Канакина стала 12-й.

Третья и четвёртая попытки пройдут завтра, 12 февраля.

Чемпионат мира по скелетону. Женщины. Положение после двух попыток

1. Жаклин Лёллинг (Германия) — 1.56,74

2. Елена Никитина (Россия) — +0,11

3. Тина Херман (Германия) — +0,24

...5. Алина Тарарыченкова (Россия) — +0,75

...12. Юлия Канакина (Россия) — +1,46.