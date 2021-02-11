Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на чемпионат мира в Оберстдорфе
Тренерский штаб национальной команды Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает шведское издание Expressen.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия. Состав сборной Швеции
Мужчины
Антон Перссон, Бьорн Сандстрём, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Йохан Хеггстрём, Карл-Йохан Вестберг, Маркус Грате, Оскар Свенссон, Вильям Порома.
Женщины
Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Линн Сван, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг.
Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.
Ранее состав на чемпионат мира по лыжным гонкам объявила сборная Норвегии.
Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на чемпионат мира в Оберстдорфе
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