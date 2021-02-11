Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на чемпионат мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб национальной команды Швеции по лыжным гонкам объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия. Состав сборной Швеции

Мужчины

Антон Перссон, Бьорн Сандстрём, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Йохан Хеггстрём, Карл-Йохан Вестберг, Маркус Грате, Оскар Свенссон, Вильям Порома.

Женщины

Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Линн Сван, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг.

Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.

Ранее состав на чемпионат мира по лыжным гонкам объявила сборная Норвегии.