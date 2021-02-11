Вяльбе оценила шансы Непряевой выступить на чемпионате мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, сможет ли Наталья Непряева выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. Напомним, Непряева сломала кисть руки на этапе в Фалуне в конце января, 31 января спортсменку прооперировали.
«Непряева, безусловно, в заявочном листе. По приезде на чемпионат мира мы в первую очередь прислушаемся к ней и к врачу, который находится там с ней. Конечно, я очень надеюсь, что она покажет максимум из того, что можно.
Честно скажу, когда я разговаривала с Натальей, я сказала, что надо концентрироваться на Олимпиаде. Я ей сказала: «Давай это дело отпустим. Как получится, так пойдёт». Конечно, у нас с эстафетой большие проблемы, и я уверена, что в эстафете она побежит. Просто понятно, что той работы, которая должна быть сделана перед чемпионатом мира, — она не сделает её в полном объёме», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
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