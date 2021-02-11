Трефилов: у женской гандбольной сборной огромные проблемы с составом. Ситуация плохая

Тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что у национальной команды перед квалификацией на Олимпиаду в Токио возникли огромные проблемы с составом.

Напомним, в марте сборная России проведёт отборочные матчи на Олимпиаду. В состав не попали травмированные Дарья Дмитриева, Карина Сабирова, Ярослава Фролова, Кристина Кожокарь и Елена Михайличенко, а также недавно восстановившиеся после повреждений Ольга Горшенина и Валерия Маслова и Галина Габисова.

«Огромные проблемы с составом, ситуация плохая. Травмированы три разыгрывающие, осталась только Катя Ильина. Значит, подтянем молодых игроков. Такая же ситуация с линейными игроками. Но мы сдаваться не собираемся, олимпийский отбор сейчас – главный турнир для нас», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».