Российская лыжница Фалеева выиграла золото в спринте на молодёжном ЧМ, Мацокина — 3-я

Российская лыжница Анастасия Фалеева выиграла золото в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Её соотечественница Христина Мацокина завоевала бронзу. Второе место заняла немка Лиза Лохманн.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Спринт. Классический стиль. Женщины. U23
1. Анастасия Фалеева (Россия) — 2.37,48.
2. Лиза Лохманн (Германия) — +0,59.
3. Христина Мацокина (Россия) — +1,05.
4. Луизе Линдстрём (Швеция) — +2,25.
5. Ингрид Гулбрандсен (Норвегия) — +5,66.
6. Тереза Беранова (Чехия) — +1.51,03.
Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
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