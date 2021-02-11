Российская лыжница Фалеева выиграла золото в спринте на молодёжном ЧМ, Мацокина — 3-я

Российская лыжница Анастасия Фалеева выиграла золото в спринте классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Её соотечественница Христина Мацокина завоевала бронзу. Второе место заняла немка Лиза Лохманн.



Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Спринт. Классический стиль. Женщины. U23

1. Анастасия Фалеева (Россия) — 2.37,48.

2. Лиза Лохманн (Германия) — +0,59.

3. Христина Мацокина (Россия) — +1,05.

4. Луизе Линдстрём (Швеция) — +2,25.

5. Ингрид Гулбрандсен (Норвегия) — +5,66.

6. Тереза Беранова (Чехия) — +1.51,03.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.