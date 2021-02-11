Российский лыжник Терентьев победил в спринте на молодёжном ЧМ, у Ардашева — бронза

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Бронзу завоевал его соотечественник Сергей Ардашев. Второе место занял норвежец Арон Аакре Рисстад.



Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Спринт. Классический стиль. Мужчины. U23

1. Александр Терентьев (Россия) — 3.01,72.

2. Арон Аакре Рисстад (Норвегия) — +5,54.

3. Сергей Ардашев (Россия) — +7,70.

4. Лаури Маннила (Финляндия) — +9,77.

5. Денис Филимонов (Россия) — +10,37

6. Андрей Кузнецов (Россия) — +26,62.



Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.

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