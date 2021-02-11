Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский лыжник Терентьев победил в спринте на молодёжном ЧМ, у Ардашева — бронза

Российский лыжник Терентьев победил в спринте на молодёжном ЧМ, у Ардашева — бронза
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Бронзу завоевал его соотечественник Сергей Ардашев. Второе место занял норвежец Арон Аакре Рисстад.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия
Спринт. Классический стиль. Мужчины. U23
1. Александр Терентьев (Россия) — 3.01,72.
2. Арон Аакре Рисстад (Норвегия) — +5,54.
3. Сергей Ардашев (Россия) — +7,70.
4. Лаури Маннила (Финляндия) — +9,77.
5. Денис Филимонов (Россия) — +10,37
6. Андрей Кузнецов (Россия) — +26,62.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.

Российская лыжница Фалеева выиграла золото в спринте на молодёжном ЧМ, Мацокина — 3-я
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021